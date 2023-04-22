الطاقة الذرية تدعو لإقامة محيط أمنى حول زاباروجيا النووية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال جروسي- فى بيان للوكالة- "رأيتُ مؤشراتٍ واضحة على استعدادات عسكرية فى المنطقة عندما زرت محطة زاباروجيا للطاقة النووية قبل ثلاثة أسابيع فقط"، وفقا لشبكة "سى إن بى سي" الإخبارية الأمريكية الجمعة.
وأضاف "منذ ذلك الحين، أبلغ خبراؤنا فى الموقع مراراً عن سماع انفجارات، مما يشير أحياناً إلى قصف مكثف ليس بعيداً عن الموقع، إننى قلق للغاية بشأن الوضع فى المحطة".
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