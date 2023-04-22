العالم اليوم - "نيويورك تايمز" تفجر مفاجأة عن مسرب الوثائق الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 03:22 صباحاً - ذكرت "نيويورك تايمز" الجمعة، نقلا عن منشورات على الإنترنت راجعتها الصحيفة، أن فرد الحرس الوطني الجوي الأميركي المتهم بتسريب وثائق سرية لمجموعة دردشة صغيرة "كان ينشر معلومات حساسة قبل أشهر مما كان معروفا في السابق، ولمجموعة أكبر بكثير".

وقالت الصحيفة إنه "في فبراير 2022، وبعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، بدأ حساب على منصة ديسكورد للتواصل الاجتماعي يضاهي حساب جاك تيكسيرا، وهو من الحرس الوطني الأميركي، في نشر معلومات مخابراتية سرية عن الهجوم الروسي، على مجموعة دردشة لم يتم الكشف عنها مسبقا". وقالت الصحيفة إن المجموعة ضمت نحو 600 عضو.

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