العالم اليوم - بثنائية مبابي.. سان جرمان يقترب خطوة إضافية من اللقب

انتم الان تتابعون خبر بثنائية مبابي.. سان جرمان يقترب خطوة إضافية من اللقب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 01:19 صباحاً - اقترب باريس سان جرمان من تحقيق لقبه رقم 11 في الدوري الفرنسي، عندما سجل كيليان مبابي ثنائية في الفوز 2-1 على أنجيه متذيل الترتيب، الجمعة.

وأحرز مهاجم منتخب فرنسا هدفين في الشوط الأول، ليرفع باريس سان جرمان رصيده إلى 75 نقطة قبل 6 مباريات على نهاية الموسم، ما عزز تفوق بطل فرنسا بفارق 11 نقطة قبل أن يسافر أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني للقاء أولمبيك ليون، الأحد.

ويستضيف لانس صاحب المركز الثالث، الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا، موناكو صاحب المركز الرابع، السبت.

وسيهبط أنجيه، الذي يملك 14 نقطة، إلى دوري الدرجة الثانية إذا فاز نانت وبريست بمباراتيهما الأحد، وتجنب أوكسير الهزيمة السبت.

وواجه أنجيه، الذي فاز الآن بثلاث مباريات فقط من 32 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، اختبارا قاسيا منذ البداية، وسرعان ما حرص مبابي على حسم الأمور كما هو متوقع.

وبعد محاولته إطلاق تسديدة مباشرة، استعاد مبابي السيطرة على الكرة قبل أن يسددها في شباك بول برناردوني في الدقيقة التاسعة.

واستحوذ مبابي على كرة بينية من ليونيل ميسي وضاعف التقدم بإنهاء حاسم في 26 دقيقة.

واقترب ميسي من تعزيز النتيجة قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول، لكن برناردوني تصدى لمحاولة اللاعب الأرجنتيني من خارج منطقة الجزاء.

وقلص سادا تيوب الفارق بتسديدة من مدى قريب قبل 4 دقائق من نهاية زمن اللقاء، لكن كان هذا متأخرا وغير كاف بالنسبة لفريق يكاد يكون في حكم المؤكد هبوطه.