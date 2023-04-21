فنلندا تعلن إرسال معدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الفنلندية فى بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنَّ الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو وافق على المساعدات اليوم، وتعد هذه هى الدفعة الخامسة عشرة من المساعدات العسكرية الفنلندية لأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن القرار بشأن حزمة المساعدات أخذ فى الاعتبار احتياجات كل من أوكرانيا، وحالة الموارد لقوات الدفاع الفنلندية.

وأضافت أنها لن تفصح عن معلومات حول محتوى المساعدات أو طريقة إيصالها أو توقيت وصولها لأسباب أمنية.

بدوره، قال وزير الدفاع أنتى كاكونن: "أوكرانيا بحاجة إلى أنواع مختلفة من الدعم، إننا نشارك فى مهمة تدريب الاتحاد الأوروبى من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين، إلى جانب المساعدة المادية اللازمة".

وبحسب وكالة أنباء "يوكرين فورم"، بلغ إجمالى تكلفة حزم المساعدات الدفاعية الفنلندية لأوكرانيا حوالى 990 مليون يورو.