الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة بيت أُمَّر فى شمال الخليل

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إنَّ قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب منازل المواطنين وسياراتهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وجرى علاجهم ميدانيًا.
وأضافوا أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة، ومنعت سكانها من التنقل.
يشار إلى أن بلدة "بيت أُمَّر" هى المنطقة الأكثر سخونة فى محافظة الخليل، وتشهد اشتباكات بصورة شبه يومية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، ما يترتب عليه ارتقاء شهداء وسقوط ضحايا.
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