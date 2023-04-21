الجيش السودانى يوافق على هدنة لمدة 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجيش أن الهدنة تأتى لتمكين المواطنين من الاحتفال بـ "عيد الفطر"، وتأتى بهدف تقديم الخدمات الإنسانية، وذكر أنه يأمل فى التزام المتمردين بمتطلبات الهدنة ووقف أى تحركات عسكرية.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أصدرت اليوم الجمعة، بيانًا، هنأت فيه الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك، مؤكدة أن تلك الأوضاع سوف تنجلي بتكاتف الجيش والشعب.

وقالت القيادة في البيان، المنشور على صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نهنئ شعبنا بعيد الفطر الذي صادف أوضاعًا استثنائية نؤكد أنها ستنجلي بتكاتف الجيش والشعب".