جدة - نرمين السيد - وقال بيان للرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الجمعة:"لقد جرى تبادل لوجهات النظر حول مختلف جوانب الوضع فى الشرق الأوسط فى إطار الجهود المبذولة بمشاركة روسيا والسعودية لحل الأزمات فى هذه المنطقة". وأضاف البيان: "أنه تم النظر أيضا فى عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائى مع التركيز على توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة"، مشيرا إلى أن الطرفين الروسى والسعودى أعربا عن الرضا بمستوى التنسيق فى إطار مجموعة "أوبك +" من أجل ضمان استقرار سوق النفط العالمية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يجرى محادثة هاتفية مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.