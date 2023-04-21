العالم اليوم - الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 07:20 مساءً - وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة: "وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق ٢١ أبريل لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الأنسانية".
وأضاف البيان: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".
ووافقت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية في وقت سابق يوم الجمعة على هدنة مدتها 72 ساعة، لكن القتال استمر بين الجانبين.
وسعت الولايات المتحدة وقوى إقليمية للضغط على طرفي الصراع من أجل الدخول في هدنة خلال فترة العيد، لتسهيل المساعدات الإنسانية للمواطنين.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام .. في رعاية الله وحفظة