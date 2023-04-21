مسؤول باليونيسف لـ«القاهرة الإخبارية»: الوضع فى السودان خطر على الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأضاف "عويس" فى مداخلة عبر "سكايب" بقناة "القاهرة الإخبارية"، الجمعة، أنَّ هناك الكثير من الأسر العالقة فى أماكن النزاعات فى ظل غياب الخدمات والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن المنظمة تواصل جهودها لتوفير ممرات آمنة لعمال الإغاثة حتى تستطيع الوصول إلى العائلات والأطفال الأكثر احتياجًا.

وذكر مسؤول اليونيسف، أنَّنا وجهنا نداءً لوقف أعمال العنف على الفور، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية لحماية الأطفال من الأذى، وأوضح أنَّ هناك صعوبة فى حصر الأعداد الرسمية لضحايا الاشتباكات.



ويرى "عويس"، أنه قبل بدء الأزمة فى السودان كان هناك 8.5 مليون طفل فى حاجة قوية للمساعدة الإنسانية، متوقعًا زيادة الأعداد خصوصًا فى حالة استمرار الاشتباكات، مؤكدًا أن الأطفال السودانيين يعانون من سوء التغذية ففى عام 2023 رصدت المنظمة معاناة 611 ألف من "الهزال الشديد".