الملكية تنقل 270 ألف زائر إلى الأردن خلال الربع الأول من العام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 21 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إنها نقلت 270 ألف زائر إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 55 بالمئة.

وأشارت الشركة في بيان اليوم الخميس، الى أن من بين القادمين 150 ألف سائح من جنسيات ودول مختلفة وبنسبة زيادة تصل إلى 75 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2022.

وأشارت إلى أن حصة الملكية الأردنية، بلغت ما نسبته 44 بالمئة من إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلهم مطار الملكة علياء الدولي، خلال الربع الأول من العام، وارتفع عدد السياح الذين وصلوا الأردن خلال الفترة المذكورة إلى 1,476.5 ألف سائح من جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية، وبنسبة نمو بلغت 790 بالمئة، كما حقق الدخل السياحي ارتفاعاً بنسبة 88.4 بالمئة، ليسجل ما قيمته 1,184.8 مليون دينار بحسب البيانات الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، أن هذه الأرقام الإيجابية جاءت نتيجة ترجمة رؤية الملكية الأردنية واستراتيجيتها الهادفة إلى ترويج الأردن كوجهة سياحية، واستقطاب السياحة الوافدة الى المملكة، مشيراً إلى أن الشركة هي المحرك الرئيسي والحيوي في استقطاب السياحة الى الأردن.

وقال، إن الملكية الأردنية افتتحت خلال العام 2022 محطات جديدة في أوروبا، هي ميلان وليونز الفرنسية، كما ستُطلق خطوطا مباشرة خلال العام الحالي إلى كل من ستوكهولم ودوسلدورف وبروكسل، وستعمل على زيادة وتيرة الرحلات على وجهات لندن وباريس وفرانكفورت ومدريد وروما، ما سيساهم في جلب المزيد من السياح إلى الأردن.

وتوقع المجالي، ارتفاع القادمين الى الاردن الى 850 ألف سائح وبنسبة زيادة تصل إلى 53 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن الشركة زادت وتيرة الرحلات بين عمان والعقبة بداية العام، وعدلت جدول الرحلات بأوقات وأسعار تناسب جميع فئات الركاب، ما ساعد بزيادة إجمالي أعداد المسافرين على متن طائرات الشركة بنسبة151 بالمئة ليصل إلى 22 ألف مسافر في الربع الأول.

كما توقع، نمو عدد المسافرين خلال العام الحالي، بنحو أكبر تماشياً مع خطة الشركة التسويقية وتشغيل رحلات إلى مناطق الجذب السياحي وخدمة مختلف قطاعات المسافرين من وإلى المملكة وكذلك ركاب الترانزيت عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى وجهات أخرى على شبكة خطوط الملكية الأردنية.



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