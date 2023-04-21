دول تعلن موعد عيد الفطر بين الجمعة والسبت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 21 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت سلطنة بروناي وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا أن عيد الفطر سيكون يوم السبت الموافق 22/4/2023؛ وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس. كما أعلنت أستراليا وتايلند واليابان وكوريا الجنوبية أن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر أيضا. فيما أعلنت تركيا يوم الجمعة عيد الفطر.

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