نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تبرئة فتى قتل والده دفاعا عن والدته على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 21 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- برأت محكمة عمان الابتدائية وايدتها في قرارها محكمة التمييز ، فتى قتل والده طعنا في عمان دفاعا عن والدته .

وفي التفاصيل : فان الاب ذهب الى منزل طليقته " والدة الفتى " للحديث عن النفقة بعد 10 سنوات من الطلاق حيث وقعت بينهما مشادات كلامية اسفرت عن قيام الاب بطعن طليقته برقبتها بسكين كان قد احضرها مسبقا .

واضافة للتفاصيل : فان الفتى كان يراقب ما يقوم والده بفعله وحاول ان يخلص والدته من ضربات والده الا انه لم يستطيع فاحضر سكينا من المطبخ وقام بطعن والده 5 طعنات في ظهره .

وتم نقل المصاب الى المستشفى وتوفي بعد اسبوع من تلقي العلاج ، في ما تحسنت الحالة الصحية للام بعد تلقيها العلاج اللازم ، وبدأت المحكمة التحقيق مع الفتى حتى تمت براءته .