تبرئة فتى قتل والده دفاعا عن والدته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 21 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- برأت محكمة عمان الابتدائية وايدتها في قرارها محكمة التمييز ، فتى قتل والده طعنا في عمان دفاعا عن والدته .
وفي التفاصيل : فان الاب ذهب الى منزل طليقته " والدة الفتى " للحديث عن النفقة بعد 10 سنوات من الطلاق حيث وقعت بينهما مشادات كلامية اسفرت عن قيام الاب بطعن طليقته برقبتها بسكين كان قد احضرها مسبقا .
واضافة للتفاصيل : فان الفتى كان يراقب ما يقوم والده بفعله وحاول ان يخلص والدته من ضربات والده الا انه لم يستطيع فاحضر سكينا من المطبخ وقام بطعن والده 5 طعنات في ظهره .
وتم نقل المصاب الى المستشفى وتوفي بعد اسبوع من تلقي العلاج ، في ما تحسنت الحالة الصحية للام بعد تلقيها العلاج اللازم ، وبدأت المحكمة التحقيق مع الفتى حتى تمت براءته .
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