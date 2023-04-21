بلينكن يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 03:29 مساءً - دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الالتزام بهدنة تستمر 3 أيام بالتزامن مع حلول عيد الفطر.

وحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بشأن مكالمتي بلينكن مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وقائد المليشيا المتمردة دقلو، وأدان الوزير القتال بالسودان، فضلا تدمير البنية التحتية الأساسية.

ودعا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، الذي دعت إليه الأمم المتحدة، أو على الأقل حتى نهاية عيد الفطر.

وعبّر الوزير عن قلق الولايات المتحدة العميق بشأن الخطر الذي يحدق بالمدنيين وعمال الإغاثة وأفراد البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك أفراد البعثة الأمريكية التي تعرضت لإطلاق النار خلال الأيام الماضية.