نائب رئيس وزراء بريطانيا دومينيك راب يتقدم بالاستقالة من منصبه

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن هذا يأتى بعدما تم عرض نتائج تقرير رسمى حول سلوك راب على رئيس الوزراء البريطانى "ريشى سوناك"، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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