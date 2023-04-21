أوكرانيا تعلن نشر روسيا 9 سفن حربية فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة، فى بيان صحفى، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك سفينة حربية روسية واحدة فى بحر آزوف وثمانى سفن حربية فى البحر الأبيض المتوسط، بما فى ذلك أربع حاملات صواريخ كاليبر كروز، يمكن أن تحمل إجمالى 36 صاروخا.
وأضاف البيان أن الاتحاد الروسى تمكن على مدار الأسبوع الماضى من عبور 138 سفينة إلى البحر الأسود عبر مضيق كيرتش- ينيكال، منها 44 واصلت التحرك باتجاه مضيق البوسفور، فضلا عن عبور 175 سفينة إلى بحر آزوف منها 51 كانت تتحرك من مضيق البوسفور.
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