العالم اليوم - من كارثة لأخرى.. فيديو لإعصار مروع في كهرمان مرعش

انتم الان تتابعون خبر من كارثة لأخرى.. فيديو لإعصار مروع في كهرمان مرعش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 03:22 مساءً - تتوالى الكوارث الطبيعية التي تضرب محافظة كهرمان مرعش، فبعد الآثار المدمرة التي خلفها زلزال فبراير، عاشت المدينة أمس ساعات صعبة للغاية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إعصارا هائلا في المدينة دمر عشرات الخيام التي لجأ الناجون من الزلزال إلى العيش فيها.

وبحسب المعلومات الأولية فهناك العديد من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وكانت كهرمان مرعش من أكثر المناطق التي تضررت بشكل كبير، حيث أظهرت العديد من صور الأقمار الصناعية فروقات ضخمة بينما كانت عليه المدينة قبل الزلزال، وكيف أصبحت بغالبتها ركاما عقب الكارثة.