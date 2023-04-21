وزير الدفاع الأمريكى: سنتعاون سويا من أجل دعم أوكرانيا مهما كلف الأمر

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الدفاع الأمريكى فى كلمة له أمام اجتماع مجموعة الاتصال المنعقد فى قاعدة رامشتين الجوية فى ألمانيا، أن الدول فى المجموعة تقوم بتقديم الذخائر والصيانة للدبابات التى سيتم إرسالها إلى أوكرانيا، كما تقدم أنظمة دفاع جوى من أجل حماية سماء أوكرانيا والمدنيين بالإضافة إلى البنية التحتية، بما فى ذلك أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وهولندا، وأنظمة "سامب-تى" من إيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى أنظمة "ناسامز" من كندا والنرويج.

وتابع أوستن قائلا إن "جهودنا المشتركة أحدثت فرقا كبيرا للمدافعين عن أوكرانيا فى ساحة المعركة، لقد أكدت مدى سوء تقدير الكرملين.. لقد اعتقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه بإمكانه الإطاحة بسهولة بحكومة كييف المنتخبة بشكل ديمقراطى، واعتقد بأن العالم بأكمله سيسمح له بالإفلات من العقاب، كما اعتقد بأن وحدتنا ستتمزق.. إلا أنه كان مخطئا فى كل هذا".

وأكد أوستن أن العالم يشاهد ما قمنا بتحقيقه سويا، مشيرا إلى أنه "عقب مضى أكثر من عام من العدوان والخداع الروسى، فإن مجموعة الاتصال أصبحت متحدة وعالمية أكثر من أى وقت مضى.. كما أن دعمنا لقوى الحرية فى أوكرانيا يحظى بالقوة".

وأعرب أوستن عن شكره لجميع الدول المشاركة فى الاجتماع والتى أظهرت رفضها "للعدوان الروسى" وأكدت من جانبها على تقديم الدعم لأوكرانيا، مشيرا إلى أن بعض الحلفاء مثل استونيا ولاتفيا قامتا بالتبرع بأكثر من 1 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى إلى أوكرانيا.

وتابع أوستن قائلا إن الاتحاد الأوروبى أعلن مؤخرا عن مبادرة مهمة من أجل زيادة الإنتاج الصناعى للذخائر، كما أن العديد من الدول الأخرى قامت بتعزيز إنتاج الذخائر التى تحتاجها أوكرانيا.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت فى وقت سابق من الأسبوع الجارى عن حزمة المساعدات الأمنية ال36 الخاصة بها إلى أوكرانيا وتقدر قيمتها ب325 مليون دولار.

وقال أوستن إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت حتى الآن أكثر من 35 مليار دولار كمساعدات أمنية إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسى، مشيرا إلى أن أوكرانيا فى حاجة عاجلة إلى المساعدة من أجل حماية مواطنيها وبنيتها التحتية وقواتها من التهديدات الصاروخية الروسية.

واختتم أوستن حديثه قائلا إننا جميعا سنتحد من أجل الدفاع عن أوكرانيا وعن عالم قائم على القواعد والحقوق، كما سنعمل سويا على دعم أوكرانيا لطالما استغرق الأمر.