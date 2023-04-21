العالم اليوم - "كيبك" الكويتية: استئناف تشغيل مصفاة الزور بعد توقف جزئي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 01:19 مساءً - أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، الجمعة، استئناف تشغيل المصفاة الأولى في مجمع الزور النفطي، وذلك بعد مشكلات فنية طرأت على المصفاة وأدت إلى توقفها بشكل جزئي، منتصف الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم "كيبك"، عبدالله العجمي، أن الشركة بدأت الاستعدادات لعمليات التصدير الخارجي بعد إعادة التشغيل، لتلبية احتياجات السوق العالمي.

وبين أن مصفاة الزور "أثبتت جدارتها في تحقيق متطلبات الأسواق العالمية من المنتجات البترولية"، إذ تم تزويد 18 دولة من منتجات هذه المصفاة عن طريق 68 شحنة تم تصديرها من مرافق الشركة حتى 13 مارس الماضي، مما يدعم موازنة الكويت بالمزيد من الإيرادات النفطية، حسب تعبيره.

وكانت "كيبك" قد أعلنت في 12 أبريل الجاري أن عمليات تشغيل مصفاة الزور "تواجه تحديات فنية بسيطة أدت إلى توقف جزئي للمصفاة"، وأشارت آنذاك وأن العمل جاري لإعادة التشغيل خلال أسبوعين.

ويذكر أن تشغيل المصفاة الأولى انطلق في نوفمبر الماضي، كما يعد مشروع مصفاة الزور من أهم المشاريع الاستراتيجية لدولة الكويت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.