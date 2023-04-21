العالم اليوم - بلسانك فقط.. جهاز حديث للتحكم في هاتفك

انتم الان تتابعون خبر بلسانك فقط.. جهاز حديث للتحكم في هاتفك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 01:19 مساءً - هل حدث أن أردت يوما ما أن تنفذ أمرا على هاتفك أو حاسوبك لكن يديك كانتا مشغولتين؟ قريبا قد تتمكن من القيام بهذا الأمر باستخدام لسانك فقط.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طوروا جهازا ذكيا يتصل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر عبر البلوثوت، ويسمح للمستخدم باختيار الأزرار باستخدام لسانه فقط.

وأوضحت الصحيفة أن المستخدم يكفي أن يحرك لسانه عبر شريحة توجد على الجهاز لتنفيذ أي أمر على حاسوبه أو هاتفه.

والجهاز المسمى "MouthPad ^" يجري تصميمه حسب فم أي شخص بشكل يتناسب مع أسنانه، ثم يتم تثبيت لوحة مزودة بأجهزة استشعار في الجهة الأمامية، وهو قادر على الاتصال بأجهزة أندرويد وأبل وماك وويندوز.

ويأمل فريق "Startup Augmental" أن يساعد اختراعهم الأشخاص الذين يعانون من ضعف في التحكم باليد، على العيش باستقلالية أكبر.

وقال توماس فيغا، الشريك المؤسس والمهندس في "أوغمونتال": "مع تشابك حياتنا بشكل متزايد مع التكنولوجيا، وتوسع العالم من المادي إلى الرقمي، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان حصول الجميع على وصول متساوٍ إلى وسائل التحكم والواجهات الجديدة".

وأضاف: "MouthPad ^ يستخدم خوارزميات تعلم الآلة لتتبع موضع لسان المستخدم، ثم يترجم حركاته إلى أوامر، مما يسمح للمستخدم بتنفيذ أي أمر على هاتفه أو حاسوبه".