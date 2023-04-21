وزير الخارجية الأمريكى: عيد الفطر يذكرنا بأهمية الرحمة والتعاطف والوحدة

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى بيان، على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية: أتقدم بالنيابة عن الولايات المتحدة والشعب الأمريكى بأطيب التمنيات للمسلمين فى الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر. وتابع: تحتفل المجتمعات فى هذه المناسبة السعيدة بالمزايا الروحانية والمجتمعية والإنسانية التى اكتسبوها فى شهر رمضان، وهو شهر الصوم والتأمل وأعمال البر. وأضاف: ننتهز الفرصة للإقرار بالقوة والمرونة اللتين يتسم بهما تنوع ثقافات المسلمين وتقاليدهم فى مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن عيد الفطر يذكرنا بأهمية الرحمة والتعاطف والوحدة، وهى قيم تتجاوز الأديان والجنسيات. ويوفر هذا اليوم فرصة للتفكير فى التزامنا المشترك ببناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة. ونوه بأن الولايات المتحدة تبقى راسخة فى التزامها بتعزيز السلام والعدل والحرية الدينية للجميع.

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