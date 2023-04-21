العاهل الأردنى وولى عهده يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك بالعقبة

جدة - نرمين السيد - كما أدى عشرات الآلاف من الأردنيين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك فى مختلف المساجد والمصليات التى حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنى الدكتور محمد الخلايلة، خطبة العيد، داعيا إلى المحافظة على ميثاق الإيمان الذى عقد فى شهر رمضان المبارك والاستمرار بالالتزام بالعبادات والابتعاد عن المعاصى.

وهنأ وزير الأوقاف الملك عبدالله الثانى والأمير الحسين بن عبدالله الثانى والأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

والخلايلة قال إن يوم عيد الفطر مدعاة للفرح وإدخال السرور إلى القلوب، مؤكدا أنه فى مثل هذه الأيام المباركة نستذكر الأقصى المبارك الذى كان وسيبقى فى قلوبنا جميعا، مشيرا إلى مكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فى قلوب الجميع، والتى تحظى برعاية هاشمية.

ودعا الوزير إلى صلة الرحم وتفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل بالتراحم بين أبناء المجتمع الواحد، وإخراج زكاة الفطر، مشيرا إلى فضائل التسامح بين الناس ولا سيما فى هذا العيد المبارك.