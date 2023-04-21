وزير الخارجية الهندى يصل إلى جويانا

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الشئون الخارجية الهندى، إس جايشانكار، اليوم الجمعة، إلى جويانا فى زيارة تستغرق 3 أيام، فى إطار جولة خارجية تشمل أيضا كلا من بنما وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان.





وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه عند وصول جايشانكار إلى العاصمة "جورج تاون" كان فى استقباله وزير خارجية جويانا "هيو تود".. وقال جايشانكار "إنه يتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة مثمرة، حيث من المتوقع أن يناقش مع تود بعض القضايا المشتركة بين البلدين". وتعد هذه الزيارة الأولى التى يقوم بها جايشانكار بصفته وزيرا للشئون الخارجية لهذه الدول الواقعة فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وهى جويانا وبنما وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان.

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