العالم اليوم - بهذه القيمة.. عرض من "بروكفيلد" لشراء "نتورك إنترناشيونال"

انتم الان تتابعون خبر بهذه القيمة.. عرض من "بروكفيلد" لشراء "نتورك إنترناشيونال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 12:22 مساءً - قدمت "بروكفيلد" الكندية لإدارة الأصول عرضا منافسا بقيمة 2.13 مليار جنيه إسترليني (2.65 مليار دولار) للاستحواذ على شركة "نتورك إنترناشيونال" للمدفوعات، وهو عرض يتجاوز في قيمته عرضا مشتركا مقدما من "سي.في.سي كابيتال" و"فرانسيسكو بارتنرز".

وقالت "نتورك إنترناشيونال"، ومقرها الإمارات، إنها تقيم عرض "بروكفيلد"، فيما يمكن أن يكون بداية حرب مزايدات على أكبر شركة لخدمات المدفوعات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وعرضت "بروكفيلد" 400 بنس للسهم مقابل 387 بنسا في العرض المشترك من "سي.في.سي كابيتال" و"فرانسيسكو بارتنرز" الذي تم الكشف عنه الاثنين.

وارتفعت أسهم "نتورك إنترناشيونال" المدرجة في لندن بأكثر من 11 بالمئة إلى 400.2 بنس بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش.

ويعتقد المحللون أن الشركة قادرة على الاستفادة من تطور خدمات المدفوعات والبنية التحتية للخدمات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

واستحوذت "بروكفيلد" العام الماضي على حصة 60 بالمئة في شركة "ماغناتي"، وهي خدمة المدفوعات التابعة لبنك أبوظبي الأول، في صفقة قدرت قيمة الشركة عند ما يصل إلى 1.15 مليار دولار.

وتوفر "نتورك إنترناشيونال" بوابات دفع للتجار عبر الإنترنت.

ويظهر موقعها الإلكتروني أنها تعاملت مع مدفوعات بأكثر من 42 مليار دولار لما يزيد عن 150 ألف تاجر في عام 2021.

ولدى "سي.في.سي كابيتال" و"فرانسيسكو بارتنرز" حتى 11 مايو، بينما أمام "بروكفيلد" حتى 19 مايو، إما لتقديم عرض نهائي للشركة أو الانسحاب.