العالم اليوم - روسيا على رأس موردي النفط للصين بشحنات قياسية في مارس

انتم الان تتابعون خبر روسيا على رأس موردي النفط للصين بشحنات قياسية في مارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 12:22 مساءً - أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية، الجمعة، أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر موردي النفط للصين في شهر مارس، مع اقتناص المشترين فرصة العقوبات المفروضة على خامي الأورال وإسبو ليشتروا الشحنات بخصومات كبيرة.

ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي الواردات من روسيا 9.61 مليون طن في مارس، أو 2.26 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وزادت الشحنات 50 بالمئة من 1.50 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2022.

ويأتي هذا بالمقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا خلال شهري يناير وفبراير، مما رفع إجمالي كميات النفط الروسي خلال الربع الأول إلى 25.29 مليون طن.

وكان الرقم القياسي السابق لحجم الشحنات الشهرية من روسيا إلى الصين 1.98 مليون برميل يوميا في مايو 2022.

وبلغ إجمالي الواردات من الخام السعودي 8.90 مليون طن في مارس، بما يعادل 2.10 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.61 مليون برميل يوميا قبل عام.

ويمثل هذا زيادة عن معدل شهري يناير وفبراير البالغ 1.72 مليون برميل يوميا، كما رفع إجمالي الإمدادات السعودية خلال الربع الأول إلى 22.82 مليون طن.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن الواردات من ماليزيا بلغت 1.07 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة، بزيادة 140.1 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.