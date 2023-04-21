العالم اليوم - السودان.. ارتفاع عدد القتلى إلى 413 والجرحى إلى 3551

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 11:16 صباحاً - ارتفاع عدد قتلى السودان إلى 413 شخصا بينما وصل عدد الإصابات إلى 3551 وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فيما يواجه السكان أزمة مياه وكهرباء خانقة.

فقد قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن 413 شخصا قتلوا وأصيب 3551 في السودان منذ اندلاع القتال العنيف هناك قبل 6 أيام.

وكانت منظمة الصحة قد أبلغت أمس الخميس عن مقتل 330 وإصابة قرابة 3200 شخص في أعمال القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومع دخول القتال يومه السابع، أزمة كهرباء ومياه في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، ونقص شديد في المُؤَنِ الغذائية والأدوية.

في الأثناء، تدور في العاصمة السودانية حرب شوارع وقصف متبادل بمناطق سودانية عدة عقب الهدنة التي أعلنتها قوات الدعم السريع، على الرغم من دخول الهدنة التي أعلنتها قوات الدعم من جانب واحد حيز التنفيذ.

وأفاد مراسلنا، بأن مناطق عدة في الخرطوم تشهد حرب شوارع.

كما نقل مراسلنا عن شهود عيان تجدد اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في بعض مناطق غربي أم درمان.