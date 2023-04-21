العالم اليوم - "حركة غدر".. رياضي وضع الروح الرياضية جانبا بعد الهزيمة

انتم الان تتابعون خبر "حركة غدر".. رياضي وضع الروح الرياضية جانبا بعد الهزيمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 11:16 صباحاً - تخلى شاب رياضي عن الروح الرياضية بعدما خسر نزالا، فباغت منافسه الذي فاز عليه بحركة بدت غادرة. ويواجه الآن محاكمة قد تفضي لسجنة.

وحدثت الواقعة في مدينة أوك بارك بولاية إلينوي الأميركية، التي شهدت مسابقة للمصارعة الرومانية كانت مخصصة لطلبة المدارس.

وأصدرت الشرطة الأميركية مذكرة استدعاء بحق حفيظ أليسيا (14 عاما)، لكي يمثل بموجبها أمام المحكمة على خلفية ضربه لمنافسه كوبر كوردر.

وجاء هذا الأمر بعدما قرر والدا كوردر رفع دعوى على المعتدي على ابنهما.

وخلال التحقيق مع حفيظ، اعترف بأنه وجه لكمة مباغتة إلى كوردر لأنه كان غاضبا من خسارته النزال، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان النزال بين الاثنين على تحديد المركز الثالث في المسابقة السنوية التي تحمل اسم "Beat the Street Developmental FS tournament".

وكان كل منهما يمثلان مدرسة في إلينوي وكلاهما في الصف الثامن الإعدادي.

ووثق الفيديو اللحظات الأخيرة من النزال الذي فاز فيه كوردر على حفيظ بواقع 2- 14 نقطة.

وسار الاثنان إلى النقطة التي يفترض أن يسلما فيها على بعضهما البعض، كما هو متعارف فيه في نهاية مباريات هذه اللعبة.

ومد كوردر يده لكي يصافح منافسه المهزوم، لكن الأخير باغته بلكمة قوية أسقطته على الأرض، مما أدى إلى إصابته بجروح في الأنف، ستجبره على ارتداء قناع في النزال المقبل.

وحاز الفيديو على أكثر من 5.7 مليون مشاهدة خلال أسبوع من نشره.