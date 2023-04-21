العالم اليوم - تحد بـ"تيك توك" يظهر نقطة ضعف كيا وهيونداي.. تسرق بمفك

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 11:16 صباحاً - كشف تحد منتشر بشكل كبير بين رواد تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" عن نقطة ضعف خطيرة في سيارات "كيا وهيونداي" في الولايات المتحدة، مما عرّضها لسرقات كبيرة، ودعت السلطات إلى استدعاء ملايين السيارات من هذين الطرازين لإصلاح العيب التقني.