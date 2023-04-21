العالم اليوم - استقرار بأسهم أوروبا وسط ترقب لبيانات عن منطقة اليورو

انتم الان تتابعون خبر استقرار بأسهم أوروبا وسط ترقب لبيانات عن منطقة اليورو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 11:16 صباحاً - استقرت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات جلسة الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع خامس من المكاسب، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى جانب المزيد من نتائج الشركات.

ويترقب المستثمرون مؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال" لمديري المشتريات للتصنيع والخدمات لشهر أبريل، وذلك لتقييم القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو، فضلا عن ترقب تصريحات لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، ليحوم قرب أعلى مستوياته في 14 شهرا، كما صعدت أسهم السيارات واحدا في المئة لتعوض جانبا من خسائر الجلسة السابقة.

وكانت أسهم قطاع التعدين الخاسر الأكبر على المؤشر إذ انخفضت 1.8 بالمئة.

وفي جلسة الخميس، تراجعت أسهم قطاع السيارات بقوة بشكل عام، بعد أن قاد سهم "تسلا" في السوق الأميركية خسائر القطاع بتراجع بلغت نسبته 9.75 بالمئة، وهو أكبر تراجع للسهم منذ بداية العام، بسبب نتائج أضعف من المتوقع بالربع الأول من 2023.

وقفز سهم "إيسيلور لوكسوتيكا" للنظارات الفاخرة 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت ارتفاع إيرادات الربع الأول بدعم من تعافي النمو الذي تقوده الصين.

كما قفز سهم مجموعة "مرسيدس بنز" بنسبة 2.1 بالمئة، بعدما سجلت إيرادات معدلة أعلى من المتوقعة من مبيعات الربع الأول عند 14.8 بالمئة بدعم من ارتفاع الأسعار والطلب القوي.