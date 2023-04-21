أوكرانيا: روسيا قصفت خيرسون 63 مرة خلال الـ24 الماضية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية قوله - فى بيان له اليوم - "إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ247 قذيفة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين".
وأوضح أن القصف الروسى استهدف مناطق سكنية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وطائرات بدون طيار ومقاتلة، ولفت إلى أنه تم إجلاء 52 شخصا من المناطق التى تم تحريرها من روسيا فى خيرسون.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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