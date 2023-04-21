الصحة العالمية: أكثر من 2.8 مليون إصابة بكورونا و18 ألف وفاة فى 28 يوما

جدة - نرمين السيد - كشفت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحوالى 18 ألف وفاة فى آخر 28 يوما من 20 مارس الماضى وحتى 16 أبريل الجارى، وذلك على الصعيد العالمى وبانخفاض قدره 27% و32% على التوالى مقارنة بالأيام الـ28 السابقة من 20 فبراير إلى 19 مارس 2023.





وذكرت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها بجنيف اليوم الجمعة، أنه وعلى عكس الاتجاه العام شوهدت زيادات كبيرة فى الحالات المبلغ عنها والوفيات فى بعض أقاليم منظمة الصحة العالمية وبلدانها. ونوهت المنظمة إلى أنه حتى 16 أبريل 2023 كان قد تم الإبلاغ عن أكثر من 763 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون وفاة على مستوى العالم.

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