موسكو: واشنطن صامتة على عراقيل أوروبا أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة: "خوفا من المنافسة مع الحبوب الرخيصة من أوكرانيا، فكرت الدول الأوروبية التابعة لأمريكا فى وضع حواجز حمائية أمام المنتجات الزراعية من أوكرانيا، ولسبب ما تفضل الإدارة الأمريكية التزام الصمت حيال هذا الأمر".

واتهمت السفارة الروسية فى واشنطن الغرب بعدم الاهتمام إلا برفاهيته، مشيرة إلى أنه يخشى المنافسة مع الحبوب الرخيصة من أوكرانيا.

من ناحية أخرى، قال مصدر حكومى يابانى، اليوم، إن مجموعة الدول السبع تدرس حظر جميع الصادرات تقريبا إلى روسيا، فى امتداد لنظام العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، على موقعها الإلكترونى، أنه من المقرر أن تستضيف اليابان قمة مجموعة السبع فى مايو فى هيروشيما، حيث ستُعقَد مناقشات بشأن تدابير لتوسيع الدعم لأوكرانيا وتعزيز العقوبات على روسيا من بين موضوعات رئيسية أخرى.

وأوقفت دول مجموعة السبع بالفعل مجموعة واسعة من الصادرات إلى روسيا، بما فى ذلك المنتجات التى يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والسلع الفاخرة، لكن المصدر قال إن الخطة الأخيرة قد توسع الحظر التجارى ليشمل السيارات والإطارات ومستحضرات التجميل والملابس.

وستجمع القمة التى ستعقد فى الفترة من 19 إلى 21 مايو القادم، قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى.

ودعا رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للانضمام إلى التجمع عبر الإنترنت.

وفى بيان صدر يوم الثلاثاء الماضى، بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام فى منتجع كارويزاوا بمحافظة ناجانو، تعهد وزراء خارجية مجموعة السبع بتشديد العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية فى أوكرانيا العام الماضى، وطالبوا القوات الروسية بالانسحاب الفورى وغير المشروط.