العالم اليوم - بورصة طوكيو تهبط وسط ترقب نتائج اجتماع بنك اليابان

انتم الان تتابعون خبر بورصة طوكيو تهبط وسط ترقب نتائج اجتماع بنك اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 10:19 صباحاً - انخفض المؤشر نيكي الياباني في ختام جلسة الجمعة ليتراجع عن ذروة بلغها في ثمانية أشهر ولامسها في وقت سابق من الجلسة إذ أحجم المستثمرون عن تنفيذ عمليات تداول كبيرة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل.

وتراجع المؤشر 0.33 بالمئة إلى 28564.37 نقطة عند الإغلاق بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 26 أغسطس عند 28778.37 نقطة. والمؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي. وكانت آخر مرة يسير فيها في نفس المسار في عام 2021.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.20 بالمئة إلى 2035.57 نقطة عند الإغلاق، لكنه سجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال يوجو تسوبوي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية "ترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان حد من مكاسب نيكي... لكن الاتجاه بأن المستثمرين يسعون لشراء أسهم مقومة بأقل من قيمتها لم يتغير".

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعا الأسبوع المقبل على مدى يومين. وتوقع ما يقرب من 90 بالمئة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن المحافظ الجديد للبنك المركزي كازو أويدا لن يبدأ في التراجع عن سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك.

أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن أسعار المستهلكين في اليابان (التضخم السنوي) ارتفعت بنسبة 3.1 بالمئة في مارس، لتأتي متطابقة مع أرقام الشهر الماضي وتتماشى مع التوقعات، وسط تباطؤ التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود.

وهذا الرقم، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الطاقة، جاء متماشيا مع توقعات السوق ويأتي بعد أن قدمت الحكومة إجراءات إغاثة لارتفاع فواتير الطاقة.

وسجلت فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو أكبر تراجع للشركات المدرجة على المؤشر نيكي فانخفض سهمها 1.54 بالمئة، كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 1.73 بالمئة.

وارتفع سهم شركة ديسكو لصناعة الآلات الدقيقة 14 بالمئة لتصبح أكبر الرابحين في بورصة طوكيو بعدما سجلت أرباحا تشغيلية سنوية قياسية.