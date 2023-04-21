العالم اليوم - الأردن.. العثور على جثمان الضابط المفقود

انتم الان تتابعون خبر الأردن.. العثور على جثمان الضابط المفقود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أبريل 2023 10:19 صباحاً - بعد 11 يوما على فقدانه، عثرت القوات المسلحة الأردنية، أمس الخميس، على جثمان الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات الذي فقد أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، أن عمليات البحث والتفتيش التي قامت بها القوات المسلحة، أسفرت عن العثور على جثمان الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات والذي فُقِد أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية.

وبين المصدر، أن القوات المسلحة تتابع إجراءات تشييع الضابط في حرس الحدود.

وكانت السيول في منطقة وادي عربة جرفت الآلية العسكرية التي كانت تقل المثنى الشقيرات وسائق الآلية، الذي تمكن من النجاة، لكن من دون العثور على الملازم المرافق له.

وفي وقت سابق، أصدر الجيش الأردني بيانا عسكريا بشأن عمليات البحث والتفتيش عن أحد ضباط حرس الحدود الذي جرفته وآليته العسكرية السيول في منطقة وادي عربة جنوبي البلاد.

وأشار مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية في البيان السابق إلى أن الجيش سخر كافة الإمكانيات والقدرات الممكنة والمتواصلة من خلال مجموعات بحث وإنقاذ مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي وفرق الدفاع المدني المتخصصة، إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة والوسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية لتكثيف عمليات البحث والتفتيش دون انقطاع.

وأشار المصدر أيضا إلى أنه وبسبب الظروف الجوية التي سادت على مدار الأسبوع الماضي من أمطار وسيول وما خلفته من نقل للأتربة والصخور بكميات كبيرة والتي تسببت في تغيير معالم المنطقة، إضافة إلى تشكّل برك مائية نتجت عن مياه الأمطار الكثيفة في تلك المناطق وأدت إلى انجراف التربة وتراكمها في مناطق مختلفة ولعمق يصل إلى عدة أمتار، مما صعب من مهمة علميات البحث والتفتيش.