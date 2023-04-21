أوكرانيا: الدفاعات الجوية أسقطت 8 طائرات روسية بدون طيار خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن تقرير لهيئة الأركان التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قوله "إن الجيش الروسى كان يهاجم الليلة الماضية بطائرات بدون طيار، ودمرت وحدات من القوات الجوية المضادة للطائرات التابعة للقيادة الجوية 8 طائرات بدون طيار من أصل 10 طائرات من طراز شاهد 136".
وفى سياق متصل، قصفت روسيا مواقع للقوات الأوكرانية باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق 49 مرة.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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