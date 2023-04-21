فرنسا: لا ندعم أى مرشح لـ الرئاسة فى لبنان

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس لم تدعم أى مرشح رئاسى فى لبنان، ردًا على ما أثارته وسائل إعلام لبنانية بأن فرنسا تدعم بشكل محتمل الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة البلاد.





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، إنه على اللبنانيين اختيار قادتهم" فى إشارة إلى الرسالة التى بعثتها باريس فى الأشهر الأخيرة. ويشهد لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون فى 31 أكتوبر دون اتفاق بين الطبقة السياسية المنقسمة بشده حول الشخص الذى يخلفه. وأضافت لوجاندر "على الجهات اللبنانية تحمل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسى لانتخاب رئيس جديد بسرعة". كما أكدت "يتعلق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التى يحتاجها لبنان والشعب اللبنانى بشكل عاجل فى مواجهة الأزمة الخطيرة التى تشهدها البلاد". وأّدت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم الركود الاقتصادى فى البلاد، حيث يشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية فى العالم منذ عام 1850، بحسب تقديرات البنك الدولى، مع ارتفاع حاد فى الأسعار وهبوط تاريخى فى قيمة العملة الوطنية ونقص خطير فى السلع الأساسية.

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