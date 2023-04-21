ارتفاع ضحايا الاشتباكات في الخرطوم إلى هذا العدد

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، محمد إبراهيم، من الخرطوم، لـ "القاهرة الإخبارية"، بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة بلغ 1859 شخصًا، منهم 922 بالقطاع العام، و937 بالخاص، إضافة إلى 210 مصابين من العسكريين.

وأوضح محمد إبراهيم أن ثلاثة مستشفيات أعيدوا للعمل ليصل عددها إلى 108 مستشفيات، مشيرًا إلى أن هناك 30 مستشفى فى مرمى النيران، وأن اثنين من الأطقم الطبية لقيا مصرعهما في المستشفيات بسبب إطلاق نار عشوائى.

وأكد متححدث الصحة بـ السودان، أنه تم توفير الأكسجين في اليومين الأخيرين من الاشتباكات، وأن منظمة الصحة العالمية تحصر الوفيات والإصابات في جميع ولايات البلاد.