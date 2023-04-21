أمين عام شمال الأطلسى: الناتو هو المكان المناسب لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، قال ستوبتنبرج - فى مؤتمر صحفى مشترك أجراه مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أمس الخميس، إن المكان المناسب لأوكرانيا هو داخل العائلة الأورو- أطلسية.

وأشار الأمين العام للحلف أيضا إلى أن حلفاء الناتو قاموا بإيصال أكثر من 150 مليار يوريو من الدعم إلى أوكرانيا منذ شهر فبراير الماضي؛ بما فى ذلك 65 مليار يورو من المساعدات العسكرية.

يذكر أن ستوبتنبرج قام بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، اليوم الخميس، وهى الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى شهر فبراير من العام الماضى.

اقتصاديا، أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو اليوم الخميس أن بلادها بحاجة إلى عشرة أضعاف المتخصصين الذين توظفهم حاليًا فى مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وذكرت سفيريدنكو - فى كلمتها أمام القمة الدولية للمدن والمناطق تحت رعاية الرئيس الأوكرانى - أن "إزالة الألغام للأغراض الإنسانية للأراضى الأوكرانية تتطلب عشرة أضعاف المتخصصين المدربين وفقًا للمعايير الدولية مما هم يعملون حاليًا. لذلك، تتوقع الحكومة أن تساعد الدول الشريكة فى تدريب خبراء المتفجرات".

وأضافت المسئولة الأوكرانية أن هناك حوالى 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضى فى أوكرانيا يُحتمل أن تكون مليئة بالألغام. هذه هى الأرض التى تعد مصدرًا للغذاء لنحو 81 مليون شخص حول العالم. وهذا قدر كبير للغاية من العمل، ولا يمكن لأوكرانيا إنجازه بمفردها إلا إذا كانت منظمة بشكل فعال للغاية وبمساعدة المجتمع الدولى فقط".

وأوضحت أن الحكومة الأوكرانية وضعت خطة عمل لإزالة الألغام من الأراضى الزراعية. وتم تحديد المناطق ذات الأولوية الاقتصادية وتمت الموافقة على خريطة المناطق التى يحتمل أن تكون خطرة مع وضع معايير واضحة وشفافة لترتيب أعمال إزالة الألغام.

وأشارت إلى أن أكبر مساحة من الأراضى الملوثة بالألغام فى أوكرانيا تقع فى جنوب وشرق البلاد وأن أكثر من 208 آلاف هكتار فى خيرسون أوبلاست بحاجة إلى الفحص والتدقيق من قبل خبراء المتفجرات.