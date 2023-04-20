العالم اليوم - واشنطن تدعو لوقف إطلاق النار في السودان حتى نهاية عيد الفطر

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تدعو لوقف إطلاق النار في السودان حتى نهاية عيد الفطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 08:20 مساءً - حثت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، طرفي الصراع في السودان على تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية عطلة عيد الفطر.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن واشنطن ترى أن وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، صمد إلى حد كبير على الرغم من تجدد إطلاق النار الكثيف يوم الخميس. الأمم المتحدة تطالب بهدنة عيد الفطر من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، طرفي القتال في السودان إلى الالتزام بهدنة "لمدة 3 أيام على الأقلّ"، بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به السودانيون الجمعة.

قال غوتيريش للصحافيين في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى، "أولوية عاجلة، أدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل، لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، من أجل السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال بالفرار والحصول على المساعدة الطبية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى". "يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى للسماح بفترة راحة من القتال وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار".

ردّاً على سؤال بشأن فشل الدعوات للتوصّل إلى هدنة حتّى الآن، شدّد على أنّ "جميع أطراف النزاع مسلمون"، مضيفاً أنّ "هذا وقت مهم في التقويم الإسلامي".

"نحن على اتّصال مع الأطراف، ونعتقد أنّ الأمر ممكن، ولكن يجب أن يتّحد الجميع للضغط كي يتم وقف إطلاق النار هذا"، معتبراً أنّ هذه الهدنة "حاسمة للغاية".

أكد غوتيريش أنّ "وقف الأعمال العدائية يجب أن يُتبع بحوار جدي للسماح بنجاح عملية انتقالية تبدأ بتعيين حكومة مدنية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر واشنطن تدعو لوقف إطلاق النار في السودان حتى نهاية عيد الفطر .. في رعاية الله وحفظة