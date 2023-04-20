العالم اليوم - أميركا تنشر قوات في جيبوتي تمهيدا لـ"عملية إجلاء" من السودان

انتم الان تتابعون خبر أميركا تنشر قوات في جيبوتي تمهيدا لـ"عملية إجلاء" من السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 08:20 مساءً - قال موقع "بوليتكو" الأميركي، نقلا مصادر خاصة، إن وزارة الدفاع "البنتاغون" ستنشر قوات أميركية في جيوبتي استعدادا لمهمة محتملة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر الموقع أن نائبة وزيرة الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، أخبرت مُشرعين أميركيين بشكل سري يوم الأربعاء أن القوات ستنتقل إلى جيبوتي، لمنح إدارة بايدن القدرة على بدء عملية الإجلاء.

وأشارت شيرمان إلى أن هذه العملية ستشمل موظفي السفارة الأميركية فقط ولن تكون عملية شاملة لإجلاء المواطنين الأميركيين في السودان.

وأكد متحدث باسم البنتاغون أنه سيتم نشر قوات أميركية لهذا الخصوص لكنه لم يؤكد توجهها إلى جيبوتي.

من جهته، ذكر صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "لا قرار بإجلاء موظفي السفارة في الخرطوم، لكن وضعنا خطط طوارئ في حال دعت الحاجة".

وأضاف: "جو بايدن أمر البنتاغون بتحضير خطط طوارئ لإجلاء طاقم السفارة والمواطنين في أي وقت".

تفاصيل عملية الإجلاء