الرئيس الألمانى يهنئ المسلمين فى بلاده بحلول عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الألمانى - فى رسالة تهنئة اليوم الخميس - إن "العائلات الإسلامية ستتجمع فى عطلة نهاية الأسبوع لتوديع شهر رمضان واستقبال العيد.. بعد أيام من الزهد والروحانية وليالى الإفطار المبهجة مع الأقارب، ها هم يحتفلون الآن بالاستمتاع باحتفالات العيد".

وأعرب الرئيس الألمانى عن أمله فى أن يستغل الأشخاص من أتباع الديانات الأخرى هذه الأيام ليتعرفوا على الأعياد الإسلامية ويقيمون حوارا مع المسلمين، قائلا "لابد أن نتقارب فى مجتمع متنوع الثقافات، ونتعرف على بعضنا البعض بكل انفتاح واحترام وتعايش"، مشيرا إلى أنه شارك فى عدد من موائد الإفطار الجماعية خلال شهر رمضان هذا العام.

يذكر أن شهر رمضان بدأ فى ألمانيا فى الثالث والعشرين من مارس الماضى وسينتهى مساء اليوم، ما يعنى أنّ يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر فى ألمانيا، حسبما أعلنت الجالية الإسلامية التركية أكبر جالية إسلامية فى ألمانيا.