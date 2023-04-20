نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : 51 ألف مسافر عبروا مركز جمرك المدورة خلال رمضان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 20 أبريل 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :– قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنه بالتنسيق مع مديري المراكز الجمركية الحدودية تم اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لتسهيل حركة مرور المسافرين القادمين والمغادرين، خلال أيام عيد الفطر السعيد، وذلك وفق أحدث المقاييس العالمية والخدمات الجمركية المتميزة، مؤكدًا على بذل كل الجهد واتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها التخفيف على المسافرين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية العاملة في المراكز الحدودية.

ويُذكر أنَّ القضاة، وجّه سابقًا جميع الكوادر الجمركية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمات الجمركية بكل احترافية ومهنية خلال أيام شهر رمضان، مبينًا أنَّ الكوادر الجمركية في جميع المراكز الجمركية الحدودية على جاهزية تامة لتقديم كل ما يلزم من الخدمات والمساعدات للمسافرين.

وفي ذات السياق، تعاملت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك المدورة الحدودي منذ بداية شهر رمضان مع (51) ألف مسافر وزائر ومعتمر ما بين مغادر وقادم إلى المملكة، يستقلون (3700) مركبة مقدّمين لهم أفضل الخدمات الجمركية المتميزة وعلى مدار الساعة، فيما بلغ عدد البيانات الجمركية المنظّمة في المركز (1000) بيان جمركي.

ويُشار إلى أنَّ مركز جمرك المدورة الحدودي يشهد حركة نشطة للمسافرين، ويواصل تقديم الخدمات الجمركية بشكل مستمر لجميع المعتمرين الذين يستخدمون هذا المنفذ الحدودي؛ لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر المبارك.