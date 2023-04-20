الأزمة في السودان "غير مؤثرة" على سوق اللحوم في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 20 أبريل 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- استورد الأردن 10 آلاف رأس من العجول الحية من السودان خلال العام الماضي، من أصل 100 ألف رأس وصلت المملكة من الخارج وبنسبة تصل إلى 10%، وفق وزارة الزراعة الأربعاء، معتبرة الأزمة التي يمر بها ذلك البلد "غير مؤثرة" على سوق اللحوم المحلي.

وأوضح مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي، أن 750 طنا من اللحوم المبردة وصلت الأردن من السودان خلال العام الماضي، علما بأن إجمالي مستوردات المملكة من هذه اللحوم يبلغ 5 آلاف طن.

والأغنام الحية التي استوردت من السودان قرابة 1800 رأس من أصل 1.5 مليون رأس "ما يعني أنها نسبة ضئيلة جدا" على ما ذكر الصمادي ، وفق المملكة .

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، حيث دخلت المعارك في الخرطوم يومها الخامس، وقد أوقعت إلى الآن أكثر من 270 قتيلا في صفوف المدنيين ودفعت آلاف السكان إلى الفرار من العاصمة السودانية.

وقال الصمادي: "ننظر للأزمة في السودان على أنها غير مؤثرة على سوق اللحوم في الأردن ولا على سوق الحيوانات الحية كون السودان لا يعتبر مصدرا رئيسيا من مصادر اللحوم في الأسواق الأردنية؛ وبالتالي المناشئ الأخرى المتاحة (للأردن) تغطي حاجة السوق وتفوقه".

والأسواق الرئيسية للأردن هي رومانيا وتأتي بعدها وأستراليا وهنغاريا وإسبانيا وفق الصمادي، الذي قال، إن 90% من اللحوم يستوردها الأردن من رومانيا.

ويبلغ عدد الخراف الحية في الأردن نحو 4.3 مليون رأس تصدر المملكة منها نصف مليون رأس سنويا.

وتركز وزارة الزراعة في استيرادها على اللحوم الحية مع "تناقص الرغبة في استيراد اللحوم المبردة" بحسب ما ذكر الصمادي.

وخلال العام الحالي، لم يستورد الأردن لحوما مبردة من السودان، وفق الصمادي.