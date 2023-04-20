العالم اليوم - سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 05:16 مساءً - أدرجت سويسرا، الخميس، مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر على قائمتها للعقوبات بعد خطوة مشابهة قام بها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وتقود قوات فاغنر هجمات في شرق أوكرانيا بما في ذلك في مدينة باخموت حيث تدور معركة باتت الأطول والأكثر دموية في إطار الحملة العسكرية الروسية.

وأفادت وزارة الاقتصاد السويسرية أنّ "مجموعة فاغنر منظمة عسكرية مقرّها روسيا استُخدمت في ظلّ قيادة يفغيني بريغوجين أداة في الحروب الهجينة الروسية".

وأضافت في بيان: "بينما تعدّ طبيعتها القانونية غير واضحة، تشكّل مجموعة فاغنر جزءاً من شبكة معقّدة من الشركات العالمية العاملة ضمن مجموعة قطاعات تشمل الطيران والأمن والتكنولوجيا وتجارة السلع الأساسية والخدمات المالية وأنشطة التأثير المرتبطة بهياكل ملكية متطابقة وشبكات لوجستية".

وفاغنر، التي يرأسها رجل الأعمال المرتبط بالكرملين بريغوجين تأسست عام 2014 وشاركت بنزاعات في إفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

ورغم أنّ سويسرا غير منضوية في الاتحاد الأوروبي، إلا أنّها فرضت عقوبات على روسيا بعدما اندلعت الحرب في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.

وتتمسّك سويسرا بالحياد العسكري بشكل صارم.

ورغم ضغوط من كييف وحلفائها، رفضت برن السماح للدول التي تملك أسلحة مصنوعة في سويسرا بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وفي خطوة مشابهة لتحرّك آخر قام به الاتّحاد الأوروبي، فرضت سويسرا أيضاً عقوبات على "ريا فان"، وهي منصّة إعلامية روسية تُعدّ جزءاً من "مجموعة باتريوت الإعلامية" التي يترأس بريغوجين مجلس أمنائها، مشيرة إلى "نشرها دعاية مؤيّدة للحكومة ومعلومات مضللة".

وبينما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على البثّ والإعلانات على قناتي "آر تي العربية" و"سبوتنيك العربية" في العاشر من أبريل، قالت برن إنّه لن يتمّ حظرهما في سويسرا لكن سيتم فرض حظر على الإعلانات.

وقالت "لعبت المحطّتان دوراً مهمّاً في الحملة الدولية الممنهجة للحكومة الروسية القائمة على التلاعب الإعلامي وتزوير الوقائع".

ولكنّ برن تشعر أنّ "مواجهة التصريحات غير الصادقة والمؤذية بالحقائق بدلاً من حظرها المباشر هو أمر أكثر فعالية".