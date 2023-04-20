نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك عبدالله الثاني يغادر الاردن لأداء مناسك العمرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 20 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج: - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، لأداء مناسك العمرة. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك عبدالله الثاني يغادر الاردن لأداء مناسك العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.