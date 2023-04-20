العالم اليوم - الهدنة "العنيفة".. فيديوهات لقتال شرس في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 04:19 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعثر أحدث محاولة لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

عند الساعة السادسة مساء الأربعاء، بتوقيت الخرطوم، دخلت هدنة الـ 24 ساعة حيز التنفيذ. خلال الليل وحتى صباح الخميس، سمع دوي إطلاق نار بشكل شبه دائم في أنحاء الخرطوم. ويبدو أن القصف المدفعي والغارات الجوية قد خفتا عن الأيام السابقة، لكن السكان ما زالوا يبلغون عن وقوع انفجارات.

أظهر فيديو منشور على صفحة القوات المسلحة السودانية الفرقة الخامسة هجانة بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان ، وهي تهاجم أحد مواقع قوات الدعم السريع. أعلنت نقابة أطباء السودان تجدد القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني رغم إعلان الهدنة.

المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت اتهم الجيش بعدم الالتزام بالهدنة.

قال حاكم دارفور قائد حركة تحرير السوداني، مني أركو مناوي أن الحركة ستتدخل في حال عجزت قوات النظام على حفظ الأمن.

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