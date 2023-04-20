بريطانيا رجل أوروبا المريض.. مؤشرات اقتصادية كارثية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يتعرض الاقتصاد البريطانى لضغوط هائلة بسبب انتشار الأمراض بين المواطنين، إذ تسبب تراجع الصحة فى التأثير على سوق العمل مع ارتفاع مستويات عدم النشاط، الأمر الذى أدى إلى تراجع الاقتصاد بشكل كبير.





وبحسب مكتب الإحصاء الوطنى، فأن أكثر من 2.5 مليون بريطانى غير نشيطين اقتصاديا بسبب الأمراض، مشيرا إلى أن العدد يرتفع بشكل حاد، الأمر الذى يعكس التأثير المستمر لوباء كورونا إذ أن ملايين المرضى فى إنجلترا ينتظرون العلاج فى المستشفيات. وقالت غرف التجارة البريطانية، إنه لا يزال هناك أكثر من مليون وظيفة شاغرة، مؤكدة أن تلك الوظائف الشاغرة تمثل عبئًا على الشركات، الأمر يؤدى إلى زيادة الضغط على الأجور.

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