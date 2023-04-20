الجيش السودانى يكشف آخر التطورات فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - قال الجيش السودانى، إن "الموقف العملياتى حتى الآن مستقر"، مشيرا إلى أن حدة الهجمات على محيط القيادة العامة تراجعت.
وأضاف الجيش السودانى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الجوية وجهت ضربات مركزة على أرتال عسكرية كانت فى طريقها للخرطوم.
وتابع بأن الضربة الجوية دمرت 100 عربة بكامل تجهيزاتها، بحسب القناة الإخبارية".
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