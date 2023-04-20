العالم اليوم - السودان.. "مناشدة عاجلة" من منظمة الصحة لطرفي النزاع

انتم الان تتابعون خبر السودان.. "مناشدة عاجلة" من منظمة الصحة لطرفي النزاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أبريل 2023 03:22 مساءً - حثت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، طرفي الصراع في السودان على وقف القتال للسماح للناس بالحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة، وفتح ممر إنساني للعاملين في مجال الصحة.

وقالت منظمة الصحة إن انعدام الأمن يسبب تحديات أمام الأطباء والممرضين والمرضى وسيارات الإسعاف للوصول إلى المرافق الصحية، ويعرِّض حياة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة إلى الخطر.

وأضافت المنظمة أن المرافق الصحية تعاني نقصًا حادًا في المياه والوقود، في حين توقف عدد من محطات المياه في الخرطوم عن العمل.

وأدلى أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قائلا:

