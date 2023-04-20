المفوضية الأوروبية تعين سفيرة جديدة لدى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت ماترينوفا- فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، "أنه لشرف عظيم أن أُعيّن لتمثيل الاتحاد الأوروبى فى أوكرانيا". يشار إلى أن سفير الاتحاد الأوروبى الحالى فى أوكرانيا الدبلوماسى الإستونى ماتى ماسيكاس يشغل هذا المنصب منذ عام 2019، ومن المتوقع أن تتولى كاتارينا ماثيرنوفا منصبها الجديد فى سبتمبر 2023.

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