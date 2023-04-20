فرنسا: لسنا فى مرحلة إجلاء الرعايا بالسودان.. ونركز على وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إننا "لسنا حاليا فى مرحلة إجلاء الرعايا من السودان، ولكن نركز على التوصل لوقف إطلاق النار"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





يشار إلى أن السفارة الأمريكية فى الخرطوم، كانت قد نصحت رعاياها فى السودان بالبقاء فى منازلهم. وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وأكد لهما أن "أى خطر على الدبلوماسيين الأمريكيين هو أمر غير مقبول". كما أكد وزير الخارجية الأمريكى أنه دعا لوقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة خلال الاتصالين، لافتًا إلى أن من شأن وقفٍ كهذا لإطلاق النار أن يشكل أساسًا للعودة للمفاوضات.

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